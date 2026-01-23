Crans-Montana, Bertolaso: “Due ragazzi dimessi, presto torneranno a scuola”

“Abbiamo fatto una visita approfondita e ho parlato con tutti i sanitari che stanno curando i nostri ragazzi e ho potuto anche salutare i due ragazzi che questa mattina vengono dimessi. La prognosi per loro è stata sciolta dai nostri medici curanti e quindi loro possono tornare a casa”. Così l’assessore al welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante il punto sulle condizioni dei pazienti coinvolti nella tragedia di Crans-Montana e in cura presso l’ospedale Niguarda.

“Sono due ragazzi di Milano, frequentano due licei scientifici qui in città e devo dire che ovviamente sono molto contenti sia loro che i genitori di questa dimissione – ha proseguito Bertolaso -. Questo non vuol dire che siano guariti, ovviamente devono ancora fare un percorso molto lungo di riabilitazione e anche di medicazioni quindi verranno qui diversi giorni alla settimana a fare le medicazioni, a fare attività di riabilitazione. Gli sono state organizzate queste attività soprattutto nel pomeriggio perché i medici ritengono che fra un paio di settimane possano entrambi tornare a scuola e questa è davvero una buona notizia perché vi posso garantire che quando sono arrivati non eravamo così sicuri che nell’arco di un mese potessero tornare diciamo alla normalità”.