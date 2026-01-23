Iran, attivisti: “Oltre 5mila morti in repressione proteste”

Ha superato i 5mila morti in Iran il bilancio della repressione delle proteste anti-governative in tutto il Paese e si teme che il numero possa aumentare. Lo fa sapere il gruppo Hrana, Human Rights Activists News Agency, con sede negli Stati Uniti, che in passato in precedenti ondate di proteste si è dimostrata accurata nelle informazioni e si avvale di una rete di attivisti nel Paese per verificare il numero dei morti. Secondo Hrana, precisamente sono state uccise 5.002 persone – di cui 4.716 manifestanti e 203 erano affiliati al governo – e 26.800 sono state arrestate. Sempre secondo Hrana, fra i morti ci sono 43 bambini e 40 civili che non partecipavano alle proteste.

Il bilancio delle vittime supera quello di qualsiasi altra serie di proteste o disordini in Iran negli ultimi decenni e ricorda il caos che ha circondato la rivoluzione islamica iraniana del 1979. Mercoledì il governo iraniano ha fornito il suo primo bilancio delle vittime, parlando di 3.117 morti. In passato la teocrazia iraniana ha sottostimato o non ha riportato il numero delle vittime delle proteste. La difficoltà di ottenere informazioni dall’Iran persiste a causa del blocco dell’accesso a internet da parte delle autorità, che è iniziato l’8 gennaio scorso ed è dunque già entrato nella terza settimana.