Bruxelles condanna fermamente l'uso brutale e sproporzionato della forza da parte delle autorità iraniane contro manifestanti pacifici

“Nella seduta odierna del Consiglio Ue Esteri i ministri hanno adottato un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti dell’Iran, colpendo chi guida la repressione. L’Ue condanna fermamente l’uso brutale e sproporzionato della forza da parte delle autorità iraniane contro manifestanti pacifici“. Lo rende noto la presidenza svedese del Consiglio Ue.

Presidenza Ue: “Supportiamo proteste”

“Sull’Iran vorrei sottolineare che, naturalmente, sosteniamo pienamente le manifestazioni in Iran. Crediamo che le manifestazioni pacifiche abbiano il diritto di essere svolte”. Lo ha detto il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billström, della presidenza di turno Ue, al suo arrivo al Consiglio Esteri.

Borrell: “Pasdaran tra terroristi? Prima serve sentenza tribunale”

Inserire i Pasdaran nella lista dei terroristi Ue, come ha richiesto il Parlamento europeo, “è qualcosa che non può essere deciso senza una decisione del tribunale”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Esteri a Bruxelles. “Non possiamo dire: ti considero un terrorista perché non mi piaci – ha spiegato -. Deve esserci un tribunale di uno Stato membro che emette una dichiarazione legale, una condanna, e poi potremo lavorare a un livello europeo, ma deve esserci la prima decisione del tribunale”.

