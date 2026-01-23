Groenlandia, truppe danesi erano pronte a combattere in caso di attacco Usa – La diretta

La Danimarca era pronta a combattere militarmente se, nel peggiore dei casi, la Groenlandia fosse stata attaccata dagli Stati Uniti. La grave situazione si è allentata dopo il discorso a Davos del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha affermato di non voler intervenire militarmente. Lo apprende l’emittente danese Dr, basandosi sull’ordine dato ai soldati danesi inviati in Groenlandia, nonché su informazioni provenienti da fonti politiche centrali. L’ordine ai soldati danesi è stato impartito la scorsa settimana dai vertici più alti. Mercoledì della scorsa settimana, aerei militari e civili hanno iniziato a trasportare sistematicamente soldati ed equipaggiamento dalla Danimarca alla Groenlandia. Allo stesso tempo, Dr ha appreso che esisteva una diffusa volontà politica di combattere nel caso in cui si fosse verificato un attacco americano.

