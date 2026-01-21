Groenlandia, Trump a Davos: "Non voglio usare la forza e non userò la forza"

“Sto cercando di avviare immediatamente dei negoziati per discutere nuovamente dell’acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, proprio come abbiamo acquisito molti altri territori nel corso della nostra storia, come hanno fatto molte nazioni europee”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervenendo al Forum economico mondiale di Davos. “Probabilmente non otterremo nulla a meno che io non decida di usare una forza eccessiva, che ci renderebbe, francamente, inarrestabili”, ha continuato Trump aggiungendo: “Ma non devo usare la forza. Non voglio usare la forza. Non userò la forza”.