Ucraina, Trump: "Ho parlato con Putin, e gli ho detto che non può farlo"

“Parlavo con Vladimir Putin dell’Ucraina, ed era la pupilla dei suoi occhi, ma non l’avrebbe mai fatto. Non puoi farlo, Vladimir. Come parte di questo storico record di importanti iniziative di pace, oggi annunciamo maggiori dettagli riguardanti il ​​Consiglio per la Pace. Così importante. Questo consiglio ha la possibilità di essere uno degli organismi più importanti mai creati, ed è un mio enorme onore servirne come presidente. Sono stato molto onorato quando mi hanno chiesto di farlo”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, presentando il nuovo Board of Peace.