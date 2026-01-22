Treni deragliati in Spagna, altre due vittime. Ritrovato il cane Boro disperso dopo l’incidente

Tra i rottami del treno Alvia-Renfe, deragliato domenica sera nei pressi di Adamuz dopo lo scontro con il treno Iryo, sono stati ritrovati altri due corpi. Lo si apprende dalla Regione dell’Andalusia. Il numero delle vittime del grave incidente ferroviario avvenuto nella provincia di Cordova, è salito così a 45.

Dopo il tragico incidente ferroviario ad Adamuz che ha sconvolto la Spagna, oggi è arrivata una buona notizia: Boro, il cane che era scomparso, è stato ritrovato. Nei giorni scorsi la proprietaria di Boro, Ana García, aveva lanciato un appello disperato chiedendo aiuto per ritrovarlo. Il cane era scappato dopo l’incidente, che ha provocato almeno 43 vittime. García ha parlato davanti alle telecamere con una coperta sulle spalle e ferite sul volto. Oggi i vigili del fuoco forestali hanno annunciato di aver trovato e riportato a casa il cane bianco e nero: “A quest’ora del mattino, condividiamo una buona notizia: Boro, il cane scomparso, è stato ritrovato”, hanno scritto su X.

La ricerca e le speranze

La ricerca di Boro ha dato agli spagnoli qualcosa in cui sperare nel mezzo della tragedia. Per giorni, le persone si sono mobilitate online per ritrovarlo, amplificando l’appello di García e condividendo il video della sua intervista. Le foto del cane di taglia media, nero con sopracciglia bianche, sono diventate virali insieme ai numeri di telefono di García e della sua famiglia. Gli spagnoli hanno celebrato il suo ritrovamento come un po’ di speranza. “Un’immagine di speranza ad Adamuz. Boro sta tornando a casa dalla sua famiglia”, ha scritto un utente su X. Altri hanno condiviso foto di García che abbraccia il cane.

García, 26 anni, e sua sorella incinta stavano viaggiando domenica con Boro su un treno ad alta velocità da Malaga, la loro città natale nel sud della Spagna, alla capitale Madrid, quando la coda del loro vagone è uscita dai binari e si è schiantata contro un altro treno. La collisione ha causato decine di morti e più di 150 feriti. Le squadre di soccorso hanno aiutato García e sua sorella a uscire dal vagone ribaltato. È stato allora che ha visto Boro per un attimo prima che scappasse. “Per favore, se potete aiutare, cercate gli animali”, ha detto García ai giornalisti, zoppicando, con la voce rotta dall’emozione e trattenendo le lacrime. “Stavamo tornando da un weekend in famiglia con il cagnolino, che è anche lui parte della famiglia”.

Associated Press ha contattato uno dei familiari di Garcia tramite messaggio di testo. “Posso confermare che il cane è con noi e che c’è speranza”, ha scritto la persona, prima di aggiungere che dovevano occuparsi della sorella di Garcia ancora ricoverata in ospedale.

Sei feriti lievi in nuovo incidente ferroviario a Cartagena

Sono sei le persone rimaste ferite in un nuovo incidente ferroviario avvenuto in Spagna, lungo la tratta Cartagena-Los Nietos. Ne hanno dato notizia i servizi di emergenza della Regione di Murcia in una nota. Tutte e sei hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate in ospedale. Si tratta di due ragazzi di 18 anni, uno di 26, un uomo di 50 anni e due donne di 62 e 74 anni.

I servizi di emergenza hanno riferito di aver ricevuto una chiamata dal centro di comando della compagnia ferroviaria spagnola Renfe. È stato segnalato che all’altezza del km 6,6 della linea Cartagena-Los Nietos, tra Alumbres e La Esperanza, un vagone di un treno in transito si era scontrato con il braccio di una gru che stava effettuando lavori nelle vicinanze della linea ferroviaria, rompendo il finestrino. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale, della Guardia Civil, i vigili del fuoco del Servizio Antincendio, soccorso e protezione civile del Comune di Cartagena, nonché personale sanitario e ambulanze della protezione civile di Cartagena e della direzione emergenze e urgenze della Regione di Murcia.

Il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente, nel pieno delle polemiche in Spagna sulla sicurezza ferroviaria, con diversi incidenti negli ultimi giorni, e la manutenzione della rete, ha tenuto a sottolineare che è stata la gru a colpire il treno.