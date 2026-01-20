Spagna, incidente ferroviario in Andalusia: 41 morti. Proseguono le ricerche dei dispersi – La diretta

Proseguono le ricerche ad Adamuz, in Andalusia, Spagna, dove un grave incidente ferroviario ha causato almeno 41 morti, centinaia di feriti e altrettanti dispersi. Due treni dell’alta velocità sono deragliati la sera di domenica 18 gennaio e l’ipotesi è che si sia verificato un guasto ai binari, e dunque a un danno dell’infrastruttura. Il presidente della compagnia ferroviaria spagnola Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha affermato che si può quasi del tutto escludere la possibilità che la causa sia stata l’errore umano: entrambi i treni viaggiavano entro i limiti della velocità consentita ed erano attivi i sistemi di sicurezza.

Incidente ferroviario in Andalusia, si cercano i dispersi – La diretta di oggi 20 gennaio