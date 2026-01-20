Spagna, incidente ferroviario in Andalusia: 41 morti. Proseguono le ricerche dei dispersi – La diretta

Proseguono le ricerche ad Adamuz, in Andalusia, Spagna, dove un grave incidente ferroviario ha causato almeno 41 morti, centinaia di feriti e altrettanti dispersi. Due treni dell’alta velocità sono deragliati la sera di domenica 18 gennaio e l’ipotesi è che si sia verificato un guasto ai binari, e dunque a un danno dell’infrastruttura. Il presidente della compagnia ferroviaria spagnola Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha affermato che si può quasi del tutto escludere la possibilità che la causa sia stata l’errore umano: entrambi i treni viaggiavano entro i limiti della velocità consentita ed erano attivi i sistemi di sicurezza.
La Commissione d’inchiesta sugli incidenti ferroviari, che sta indagando sul deragliamento dei treni avvenuto domenica sera ad Adamuz, in provincia di Cordova, in seguito ad ispezioni sul luogo dell’incidente ha stabilito che sarà necessario analizzare in laboratorio sia il binario rotto nel punto in cui è avvenuto il deragliamento, sia ispezionare il sistema di rotolamento ferroviario del treno Iryo.
Ne ha dato notizia la stessa Commissione in una nota. Verranno inoltre estratti i dati dai registratori di bordo di entrambi i treni. Inoltre, riferisce la Commissione, è stata richiesta alla società che gestisce le infrastrutture, Adif, l’informazione sui registri di circolazione ad Adamuz nei due giorni precedenti l’incidente. Saranno poi effettuate ispezioni sul sistema di rotolamento ferroviario di altri treni che hanno circolato in precedenza in quel punto. “Per il momento, essendo in una fase iniziale, tutte le ipotesi sulle possibili cause dell’incidente sono aperte”, ha sottolineato la Commissione, la quale dispone in linea di principio di un anno di tempo per pubblicare il rapporto finale dell’indagine.
Il bilancio delle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto domenica sera ad Adamuz è salito a 41. Le squadre di soccorso hanno trovato un corpo in una carrozza del treno Iryo, riferisce la radio tv pubblica spagnola Rtve, sottolineando che sono in corso i lavori per sollevare i vagoni del treno Renfe-Alvia, che hanno subito i maggiori danni per l’impatto. Si cercano ancora due corpi.
Le squadre tecniche e di soccorso inviate sul luogo dell’incidente ferroviario ad Adamuz hanno continuato a lavorare durante la notte. Si stanno cercando i corpi di tre persone che sarebbero ancora tra i macchinari. Si sta procedendo a installare una grande gru per sollevare i vagoni del treno Renfe-Alvia che hanno subito i maggiori danni nello scontro.