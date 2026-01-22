Processo contro tabloid, il principe Harry e Liz Hurley arrivano in tribunale

Il principe Harry è tornato anche giovedì all’Alta Corte di Londra. Il duca del Sussex è arrivato in tribunale poco dopo l’attrice Elizabeth Hurley, che dovrebbe testimoniare nella causa legale contro l’editore del Daily Mail. Mercoledì, all’inizio della sua testimonianza contro l’editore del tabloid, il principe Harry ha assunto un tono difensivo e, alcune ore dopo, ha lasciato il banco dei testimoni con le lacrime agli occhi. “Continuano a perseguitarmi, hanno reso la vita di mia moglie un vero inferno”, ha detto trattenendo le lacrime all’Alta Corte di Londra. Harry e altre sei personalità di spicco, tra cui anche il cantante Elton John, sostengono che Associated Newspapers Ltd. abbia violato la loro privacy impegnandosi in un “uso chiaro, sistematico e prolungato di raccolta illegale di informazioni” per due decenni, come ha spiegato l’avvocato David Sherborne. L’editore ha negato le accuse, definendole assurde, e ha affermato che i circa 50 articoli in questione sono stati redatti sulla base di fonti che includevano persone vicine ai personaggi famosi disposti a fornire informazioni su di loro.