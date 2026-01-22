Groenlandia, raggiunto accordo Trump-Nato: scongiurata l’ipotesi dazi. Rutte: “Non si è discusso di sovranità” – La diretta

È stato raggiunto nella tarda serata di ieri 21 gennaio l’accordo quadro tra il presidente americano Donald Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte, sul futuro della Groenlandia, l’isola artica appartenente alla Danimarca ritenuta essenziale dagli Stati Uniti per la sicurezza nazionale. L’intesa ha scongiurato l’ipotesi di dazi Usa minacciati da Trump nei confronti dei Paesi europei che non avrebbero collaborato con il suo piano di acquisizione del territorio, e ha fatto risalire i mercati finanziari. Ma ancora non se ne conoscono troppi dettagli e alcune cancellerie europee predicano prudenza a riguardo. Secondo quanto dichiarato da Trump, l’accordo riguarderebbe anche il cosiddetto ‘Golden Dome’, un sistema di difesa aerea contro eventuali missili intercontinentali da Russia e Cina. E, stando a quanto riporta il New York Times, si prevede anche la cessione di parti del territorio groenlandese agli Usa. Ecco tutte le notizie di oggi sull’accordo in tema di Groenlandia in diretta.
“Possiamo negoziare su tutto ciò che è politico: sicurezza, investimenti, economia. Ma non possiamo negoziare sulla nostra sovranità. Mi è stato riferito che non è stato così. E naturalmente, solo la Danimarca e la Groenlandia possono prendere decisioni su questioni che le riguardano”. È quanto afferma la prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen in una dichiarazione scritta. “Il Regno di Danimarca desidera continuare a impegnarsi in un dialogo costruttivo con gli alleati su come rafforzare la sicurezza nell’Artico, compreso il Golden Dome degli Stati Uniti, a condizione che ciò avvenga nel rispetto della nostra integrità territoriale”, ha aggiunto.
Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha affermato che la sovranità della Danimarca sulla Groenlandia non è stata discussa durante il suo colloquio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alla domanda posta durante un’intervista con Fox News se la Groenlandia sarebbe rimasta sotto il controllo della Danimarca nell’ambito dell’accordo annunciato da Trump, Rutte ha risposto: “La questione non è stata sollevata durante il mio colloquio di stasera”. I colloqui, ha spiegato, si sono invece concentrati sulla sicurezza nell’Artico. “Abbiamo discusso fondamentalmente di come attuare la visione del presidente sulla protezione, sì, della Groenlandia, ma ovviamente non solo della Groenlandia, bensì dell’intero Artico”, ha detto. Rutte ha riconosciuto che “c’è molto lavoro da fare” per garantire che la Nato abbia “tutto il necessario su terra, mare e aria” per proteggere la regione.
La Casa Bianca ha dichiarato che i dettagli devono ancora essere definiti “da tutte le parti coinvolte” nell’accordo quadro sulla Groenlandia annunciato in mattinata dal presidente Donald Trump e che saranno resi noti in seguito. “Se questo accordo andrà in porto, e il presidente Trump ne è molto fiducioso, gli Stati Uniti raggiungeranno tutti i loro obiettivi strategici riguardo alla Groenlandia, a costi minimi e per sempre”, ha affermato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, come riporta la Cnn.
Gli alleati degli Stati Uniti e dell’Europa collaboreranno sul Golden Dome e sui diritti minerari in Groenlandia nell’ambito dell’accordo raggiunto con il segretario generale della Nato Mark Rutte. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un’intervista a Cnbc. “Saranno coinvolti nel Golden Dome e nei diritti minerari, e lo saremo anche noi”, ha affermato il tycoon.
Il compromesso raggiunto sulla Groenlandia prevederebbe che la Danimarca conceda agli Stati Uniti la sovranità su piccole porzioni di territorio groenlandese, dove gli Usa potranno costruire basi militari. Lo riporta il New York Times, citando tre alti funzionari a conoscenza della vicenda. L’idea, hanno riferito i funzionari, era stata promossa dal segretario generale della Nato, Mark Rutte. Due dei funzionari, che hanno partecipato alla riunione Nato nella quale è stato discusso il piano, l’hanno paragonata alle basi britanniche a Cipro, considerate territorio britannico. I funzionari citati dal Times non sapevano se l’idea facesse parte dell’accordo annunciato da Trump. Interpellata in merito all’accordo e al suo contenuto, la Nato ha dichiarato in un comunicato che “i negoziati tra Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti proseguiranno con l’obiettivo di garantire che Russia e Cina non ottengano mai una posizione di vantaggio, né economica né militare, in Groenlandia”.