Groenlandia, raggiunto accordo Trump-Nato: scongiurata l’ipotesi dazi. Rutte: “Non si è discusso di sovranità” – La diretta

È stato raggiunto nella tarda serata di ieri 21 gennaio l’accordo quadro tra il presidente americano Donald Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte, sul futuro della Groenlandia, l’isola artica appartenente alla Danimarca ritenuta essenziale dagli Stati Uniti per la sicurezza nazionale. L’intesa ha scongiurato l’ipotesi di dazi Usa minacciati da Trump nei confronti dei Paesi europei che non avrebbero collaborato con il suo piano di acquisizione del territorio, e ha fatto risalire i mercati finanziari. Ma ancora non se ne conoscono troppi dettagli e alcune cancellerie europee predicano prudenza a riguardo. Secondo quanto dichiarato da Trump, l’accordo riguarderebbe anche il cosiddetto ‘Golden Dome’, un sistema di difesa aerea contro eventuali missili intercontinentali da Russia e Cina. E, stando a quanto riporta il New York Times, si prevede anche la cessione di parti del territorio groenlandese agli Usa. Ecco tutte le notizie di oggi sull’accordo in tema di Groenlandia in diretta.

