Gaza, le persone rovistano tra i rifiuti in cerca di qualcosa per scaldarsi

In una discarica nella zona di Muwasi, a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, molti palestinesi si sono riuniti per scavare a mani nude tra i rifiuti, alla ricerca di plastica e carta che li aiutino ad accendere un fuoco per cucinare e riscaldarsi nel freddo pungente di gennaio. Per molti di loro, acquistare legna da ardere è troppo costoso. I gruppi umanitari hanno avvertito della necessità di aprire più valichi di frontiera per consentire l’ingresso a Gaza degli aiuti, compreso il gas. I palestinesi, inoltre, lamentano i prezzi esorbitanti del carburante e la sua scarsità, affermando che viene venduto principalmente sul mercato nero.