Corea del Nord, Kim Jong-un inaugura il più grande resort termale del Paese

Dopo anni di ristrutturazione, Kim Jong-un ha inaugurato l’Onpho Working People’s Holiday Camp, il più grande resort termale della Corea del Nord. Il complesso di Onpho è stato oggetto di un profondo processo di rinnovamento, quando lo stesso Kim Jong-un, nel 2018, aveva duramente criticato le condizioni igieniche e la gestione della struttura. Durante la visita, il leader nordcoreano ha ispezionato la nuova strutture, esprimendo soddisfazione per il risultato finale. Un evento che in realtà nasconde anche un significato politico più ampio, inserendosi in una fase di rafforzamento della disciplina tra i funzionari del partito e del governo, in vista di un importante congresso del Partito dei Lavoratori previsto nelle prossime settimane.