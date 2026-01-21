Davos, incendio vicino a un hotel: a fuoco uno chalet, evacuato il Congress Center

Un incendio è scoppiato vicino a un hotel a Davos, la città svizzera dove è in corso il World Economic Forum. Lo riporta Blick, secondo cui sul posto sono accorsi la polizia e i mezzi dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione avrebbe preso fuoco un piccolo chalet in legno situato vicino al Turmhotel Victoria. Le persone sono state evacuate e gli agenti hanno transennato la zona. Non ci sarebbero feriti.

Lilli Gruber: “Ci hanno fatto evacuare”

“Siamo fuori dal Congress Center, ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c’è un’emergenza di evacuazione”. Lo ha detto Lilli Gruber, in collegamento telefonico da Davos con ‘Otto e Mezzo’ su La7. Secondo una prima ricostruzione della stampa elvetica avrebbe preso fuoco un piccolo chalet in legno situato vicino al Turmhotel Victoria.