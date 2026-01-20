Trump: “Avrei dovuto avere il Nobel per ogni guerra. La Norvegia controlla il Premio”

“Avrei dovuto avere il Premio Nobel per ogni guerra” che ho concluso. Lo ha ripetuto Donald Trump nella conferenza stampa in corso alla Casa Bianca. “Nessuno mi dica che la Norvegia non controlla il premio Nobel” per la Pace, “è in Norvegia”, ha aggiunto il presidente. “Per questo ho questo rispetto per Maria. Mi ha detto, non merito il Nobel”, ha affermato Trump in riferimento alla leader dell’opposizione venezuelana, Maria Machado, che nei giorni scorsi gli ha consegnato la sua medaglia del Nobel.