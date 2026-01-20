Groenlandia, Lavrov: "Non esiste alcun piano da parte di Russia e Cina per la conquista dell'isola"

Sergey Lavrov nega qualsiasi intenzione da parte di Russia e Cina di minacciare la Groenlandia, come suggerito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Non abbiamo nulla a che fare con eventuali piani di conquista della Groenlandia – ha affermato Lavrov in conferenza stampa a Mosca – Non ho alcun dubbio che Washington sia perfettamente consapevole dell’assenza di tali piani sia da parte della Russia che della Repubblica Popolare Cinese. Non è una questione che ci riguarda”.

Secondo il ministro degli Esteri russo il tentativo di Trump di appropriarsi della Groenlandia comporterebbe enormi sfide per la NATO e l’Unione Europea. “Era difficile immaginare che potesse accadere“, ha affermato Lavrov, aggiungendo che gli ultimi eventi hanno sollevato dubbi sulla capacità della NATO di mantenere la propria integrità.