Gerusalemme Est, bulldozer Israele iniziano a demolire sede Unrwa

Bulldozer di Israele hanno iniziato a demolire la sede dell’Unrwa a Gerusalemme Est, mentre il governo dello Stato ebraico inasprisce le restrizioni nei confronti delle organizzazioni umanitarie che forniscono aiuti ai palestinesi. L’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, ha dichiarato su X che le forze israeliane hanno confiscato i dispositivi del personale e li hanno costretti ad abbandonare la loro sede nel quartiere di Sheikh Jarrah. “Si tratta di un attacco senza precedenti non solo contro l’Unrwa e i suoi locali. Costituisce una grave violazione del diritto internazionale e dei privilegi e delle immunità delle Nazioni Unite”, ha affermato il portavoce dell’Unrwa Jonathan Fowler.