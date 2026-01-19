Treni deragliati in Spagna, la psicologa della Croce Rossa: "Stiamo fornendo accompagnamento psicologico alle famiglie delle vittime"

Dopo il terribile incidente accaduto ad Adamuz, in Spagna, la Croce Rossa spagnola è al lavoro per fornire il suo supporto anche ai famigliari delle vittime. “Quello che stiamo facendo è soprattutto fornire accompagnamento psico-sociale alle famiglie delle vittime, accompagnarle in questo momento di incertezza, ascoltarle, far sì che si possano esprimere, e dare risposta ad altre necessità che abbiano, come alimentazione, cappotti, vestiti per cambiarsi”, spiega Lourdes Escobar, psicologa della Croce Rossa. “Vogliamo fare in modo che possano trovare uno spazio dove possano esprimersi e sentirsi ascoltati – continua Escobar – Sono momenti di angoscia, incertezza e disinformazione”.