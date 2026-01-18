Home > Esteri > Spagna, deragliano due treni vicino Cordova: 5 vittime e feriti, Alta Velocità bloccata tra Madrid e l’Andalusia

Due treni dell’alta velocità sono deragliati in Spagna, vicino alla località di Adamuz, nella provincia di Cordova. Ne ha dato notizia la società che amministra le infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif.

La radio tv pubblica spagnola Rtve ha riportato, citando fonti della Guardia Civile, che nell’incidente ferroviario sono morte cinque persone. I servizi di emergenza dell’Andalusia hanno riferito su X che il bilancio dell’incidente è ad ora di almeno cinque vittime e 25 feriti gravi.

“Il treno LD AV 6189 di Iryo, da Malaga a Puerta de Atocha, è deragliato presso il binario di raccordo 1 di Adamuz, invadendo il binario adiacente. Anche il treno LD AV 2384 da Puerta de Atocha a Huelva, che viaggiava sul binario adiacente, è deragliato”, ha riferito Adif in una nota.

Sul posto dell’incidente stanno intervenendo i servizi di emergenza che stanno aiutando le persone rimaste intrappolate nei vagoni.

Il traffico ferroviario ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia è stato sospeso, ha riferito l’Adif.

Il giornalista della radio nazionale spagnola Rne, Salvador Jiménez, che viaggiava sul treno proveniente da Malaga, ha raccontato a Rtve che gli ultimi due vagoni sono deragliati e che uno “si è ribaltato completamente”.

Il ministro dei Trasporti Oscar Puente ha riferito che sta seguendo il “grave incidente ferroviario” dal centro di gestione della rete H24 di Adif.

“Sono molto preoccupato per il grave incidente ferroviario nella provincia di Cordova. Abbiamo inviato servizi di emergenza e supporto logistico nella zona per fornire qualsiasi aiuto necessario. Stiamo monitorando attentamente la situazione delle persone colpite”, ha scritto su X il governatore dell’Andalusia Juanma Moreno.

🔴 Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.



Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario.



Estamos muy pendientes de las personas afectadas. https://t.co/lEtpQOEpfD — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 18, 2026

Sanchez: “Governo collabora in soccorso passeggeri”

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha riferito che sta seguendo con molta attenzione “l’incidente tra due treni ad alta velocità che sono deragliati ad Adamuz nella provincia di Cordova”. “Il governo sta collaborando con le altre autorità competenti e i servizi di emergenza per soccorrere i passeggeri“, ha scritto il leader su X.