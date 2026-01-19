Minnesota, assaltata chiesa: nel mirino pastore accusato di essere responsabile dell'ICE

(LaPresse) – Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine su un gruppo di manifestanti che domenica ha interrotto una funzione religiosa alla Cities Church di St. Paul, in Minnesota. I manifestanti hanno scandito slogan contro l’ICE e per chiedere giustizia per Renee Good, la donna uccisa all’inizio del mese da un agente dell’immigrazione a Minneapolis. Gli attivisti accusano uno dei pastori della chiesa di ricoprire anche il ruolo di responsabile dell’ufficio locale dell’ICE, coinvolto in operazioni nella zona. Il Dipartimento di Giustizia valuta possibili violazioni dei diritti civili, sottolineando che i luoghi di culto sono protetti dalla legge.