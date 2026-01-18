Russia, i cristiani ortodossi si immergono nell'acqua ghiacciata per l'Epifania: i preparativi

I cristiani ortodossi di tutta la Russia si preparano a celebrare la festa dell’Epifania il 19 gennaio immergendosi in acque gelide, imitando il battesimo di Gesù Cristo nel fiume Giordano. Nelle città russe, nonostante le temperature estremamente basse in molte regioni, vengono praticati fori nel ghiaccio di laghi e fiumi per le cerimonie. A Novosibirsk, dove le temperature sono scese a -30 gradi, gli operai hanno preparato un foro nel ghiaccio e hanno allestito una tenda riscaldata nelle vicinanze. A Irkutsk, con temperature di -32 °C, i fedeli hanno partecipato a esercizi di riscaldamento prima dell’immersione notturna. A Ekaterinburg, sono state installate delle piscine battesimali all’interno di una grande tenda. Le chiese stanno celebrando le funzioni alla vigilia dell’Epifania.