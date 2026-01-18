Pakistan, incendio in un centro commerciale a Karachi: almeno 3 morti

Un enorme incendio ha devastato nella tarda serata di sabato un centro commerciale a più piani nella città di Karachi, la più grande del sud del Pakistan, causando la morte di almeno tre persone e il ferimento di circa una dozzina di altre, secondo quanto riferito da polizia e soccorritori. Vigili del fuoco e operatori dei soccorsi sono accorsi al Gul Plaza poco dopo le 22:00 ora locale, dopo le prime segnalazioni del rogo, hanno riferito le autorità. Secondo i media locali, la maggior parte dei proprietari dei negozi stava chiudendo o aveva già lasciato il centro quando l’incendio è scoppiato e si è propagato rapidamente. La causa delle fiamme non è stata immediatamente chiarita. La polizia ha dichiarato che un’indagine sarà avviata una volta domato l’incendio. Tuttavia, la maggior parte degli edifici di Karachi e di altre zone del Paese è priva di sistemi antincendio e di prevenzione, circostanza che spesso porta a danni ingenti e vittime. Le immagini trasmesse dalle televisioni hanno mostrato i vigili del fuoco in tenuta protettiva mentre lottavano contro le fiamme. Diversi automezzi dei pompieri hanno utilizzato scale, cannoni ad acqua e manichette per raggiungere i piani dell’edificio da cui fuoriuscivano lingue di fuoco da finestre e balconi. Denso fumo nero si è levato nel cielo notturno ed era visibile a diversi isolati di distanza, secondo quanto riferito da un giornalista dell’Associated Press presente sul posto. Le autorità hanno spiegato che l’incendio si è propagato rapidamente dopo essere scoppiato in una zona del centro commerciale dove gli esercenti avevano depositato capi di abbigliamento importati e articoli domestici in plastica, materiali che hanno alimentato le fiamme. Karachi è la capitale della provincia meridionale del Sindh, dove incidenti di questo tipo sono frequenti. Nel novembre 2023 un incendio aveva devastato un altro centro commerciale della città, provocando la morte di dieci persone e il ferimento di altre ventidue.