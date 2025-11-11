Pakistan, attentato suicida fuori da tribunale Islamabad: almeno 12 morti

Un attentato suicida con esplosivi fuori da un tribunale distrettuale di Islamabad, la capitale del Pakistan, ha ucciso almeno 12 persone e ne ha ferite altre 21. Secondo la televisione nazionale, le vittime erano per lo più passanti o persone che si erano recate in tribunale per assistere alle udienze. L’esplosione ha innescato un incendio nel parcheggio e anche i veicoli parcheggiati nelle vicinanze hanno preso fuoco. Secondo alcune fonti citate dai media locali, sul luogo dell’esplosione è stata trovata anche la testa del presunto attentatore suicida.

Ministro Interno: “Attentatore si è fatto esplodere”

Il ministro dell’Interno pakistano Mohsin Naqvi ha affermato che l’attentatore ha fatto esplodere ordigni che aveva addosso nei pressi di un veicolo della polizia. L’attentatore ha cercato di “entrare nel tribunale, ma non riuscendoci ha preso di mira un veicolo della polizia”, ha detto ai giornalisti Naqvi. Le autorità stanno “esaminando tutti gli aspetti” dell’attacco, ha aggiunto.