Indonesia, trovato il probabile relitto dell'aereo passeggeri scomparso

In Indonesia sono stati ritrovati quelli che si ritiene siano i resti dell’aereo passeggeri che era scomparso sabato, con 11 persone a bordo, mentre si avvicinava a una zona montuosa dell’isola di Sulawesi. Il turboelica ATR 42-500 era partito da Yogyakarta, sull’isola principale di Giava, ed era diretto a Makassar, capoluogo della provincia del Sulawesi Meridionale, quando è scomparso dai radar. A bordo dell’aereo, operato dalla compagnia Indonesia Air Transport, c’erano otto membri dell’equipaggio e tre passeggeri del Ministero degli Affari Marittimi e della Pesca, che partecipavano a una missione aerea di sorveglianza marittima. Nonostante i forti venti, la fitta nebbia e il terreno scosceso che hanno rallentato le operazioni di ricerca, i soccorritori hanno individuato il relitto in una zona boscosa sul versante del Monte Bulusaraung.