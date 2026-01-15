Crans-Montana, Papa Leone XIV incontra i familiari delle vittime: “Commosso e sconvolto, prego per voi”

Papa Leone XIV ha incontrato le famiglie delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Nella località svizzera, la notte di Capodanno, un rogo scoppiato nel bar-discoteca Le Constellation ha causato 40 morti (per lo più giovanissimi) e 116 feriti. Tra le persone che hanno perso la vita ci sono anche sei italiani. Per la tragedia sono stati indagati i proprietari del locale, una coppia francese di origine corsa: Jacques e Jessica Moretti. Per l’uomo è stato convalidato l’arresto mentre per la donna il tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese ha imposto “delle misure sostitutive alla detenzione preventiva a causa dell’esistenza di un rischio di fuga, unico rischio invocato dal pubblico ministero”.

Papa Leone incontra i familiari delle vittime di Crans-Montana, Vaticano, 15 gennaio 2026 (Foto Vatican Media/LaPresse)

Papa Leone ai familiari delle vittime di Crans-Montana: “Sono commosso”

“Sono molto commosso e sconvolto“, ha detto il Pontefice incontrando in udienza i familiari delle vittime del rogo di Capodanno a Crans-Montana. “Quando ho saputo che da parte vostra qualcuno aveva chiesto questa udienza ho detto subito sì. Volevo avere l’opportunità di condividere un momento che per voi in mezzo a tanto dolore e sofferenza è una prova della nostra fede”. “Uno – ha aggiunto – tante volte si domanda il perché. Perché Signore?“. “Non posso spiegarvi, cari fratelli e sorelle, perché sia stato chiesto a voi e ai vostri cari di affrontare una tale prova. L’affetto e le parole umane di compassione che vi rivolgo oggi sembrano molto limitate e impotenti“.

Papa: “Catastrofe di estrema violenza che ha colpito il mondo”

“Una delle persone a voi più care, più amate, ha perso la vita in una catastrofe di estrema violenza, oppure si trova ricoverata in ospedale per un lungo periodo, con il corpo sfigurato dalle conseguenze di un terribile incendio che ha colpito l’immaginario di tutto il mondo. E questo nel momento più inaspettato, in un giorno in cui tutti gioivano e festeggiavano per scambiarsi auguri di gioia e felicità”, ha detto ancora Prevost.

Papa ai familiari delle vittime: “Vostro cuore trafitto, prego per voi”

“Il vostro cuore oggi è trafitto, come lo fu quello di Maria ai piedi della Croce” ed “è a lei che vi affido”, ha affermato il Santo Padre che poi ha rassicurato i presenti sulla certezza della sua “preghiera personale”.

“La fede che abita in noi illumina i momenti più bui e dolorosi della nostra vita con una luce insostituibile, che ci aiuta a continuare coraggiosamente il cammino verso la meta. Gesù ci precede su questo cammino di morte e risurrezione che richiede pazienza e perseveranza. Siate certi della sua vicinanza e della sua tenerezza: Egli non è lontano da ciò che state vivendo, al contrario, lo condivide e lo porta con voi. Allo stesso modo, tutta la Chiesa lo porta con voi. Siate certi della sua preghiera”.