Crans-Montana, Papa Leone riceve i genitori dei ragazzi morti: domani l’incontro in Vaticano

Papa Leone XIV domani, giovedì 15 gennaio 2026, riceverà in udienza in Vaticano, come anticipato ieri da LaPresse, alcuni genitori dei ragazzi italiani morti nell’incendio del locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti di Capodanno. L’incontro avverrà in forma strettamente privata. L’incontro avverrà alle 12.15 nel Palazzo Apostolico.

I genitori della cameriera

Intanto hanno parlato i genitori di Cyane Panine, la cameriera 24enne del bar andato a fuoco la notte di capodanno e morta nell’incendio. “Certo che voleva scappare – hanno detto -. Voleva anche aiutare i clienti a uscire, ma sfortunatamente c’era questa porta che non si apriva”, riferendosi alla porta dell’uscita di sicurezza bloccata, secondo quanto riporta la testata Blick. Cyane è la giovane che nelle immagini immediatamente precedenti alla tragedia si vede con in testa un casco nero, e nelle mani due bottiglie di champagne da cui si sollevano le fontane di scintille che avrebbero innescato l’incendio.