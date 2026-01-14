Iran: Trump: "Preoccupato per i morti, agirò di conseguenza"

Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca martedì sera per “valutare l’intera situazione in Iran“. Il presidente Usa ha parlato con i giornalisti al suo arrivo alla Joint Base Andrews in Maryland, dopo la visita a Detroit. “L’Iran mi preoccupa, soprattutto per come muore la gente lì. Pensiamo di ottenere presto dei numeri precisi. Li avrò tra circa 20 minuti. Avremo dati precisi su ciò che sta accadendo in termini di uccisioni. Sembra che le uccisioni siano numerose, ma non lo sappiamo ancora con certezza. Tra 20 minuti sarò lì e agirò di conseguenza“, ha affermato il presidente Usa. Quanto alla possibilità di una rappresaglia iraniana in caso di attacco americano, il presidente ha affermato: “L’Iran lo ha detto l’ultima volta che li ho colpiti con la capacità nucleare che ora non possiedono più. Quindi l’Iran lo ha detto l’ultima volta. Farebbero meglio a comportarsi bene”. Poi un altro messaggio alle autorità di Teheran: “Devono mostrare umanità, hanno un grosso problema e spero che non uccideranno altre persone”.