Caso Epstein, i Clinton si rifiutano di testimoniare alla Camera

Bill e Hillary Clinton si sono rifiutati di testimoniare davanti alla commissione di Vigilanza della Camera che sta indagando sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, sfidando il presidente della commissione, il repubblicano James Comer ad incriminarli per oltraggio al Congresso.

Clinton: “Abbiamo visto e sopportato abbastanza”

“Ogni persona deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza ed è pronta a combattere per questo Paese, i suoi principi e la sua gente, a prescindere dalle conseguenze. Per noi, ora è arrivato quel momento“, hanno scritto i Clinton in una lunga lettera a Comer, ottenuta dal New York Times. I Clinton hanno chiarito di non avere alcuna intenzione di presentarsi a Capitol Hill per essere interrogati da Comer e dai membri della sua commissione, affermando che le citazioni sono a loro giudizio “non valide e legalmente inapplicabili“. Nella lettera, i Clinton hanno osservato di avere già fornito alla commissione dichiarazioni giurate simili a quelle fornite da altri ex funzionari citati in giudizio e poi esonerati dal testimoniare in presenza.

This is not about Right or Left, it’s about Right and Wrong. pic.twitter.com/IVQh3yHEGG — Bill Clinton (@BillClinton) January 13, 2026

Clinton: “Ci difenderemo con forza”

I coniugi Clinton hanno ripetutamente affermato di non essere a conoscenza di informazioni rilevanti per l’indagine e hanno accusato Comer di essere sul punto di avviare un processo “letteralmente concepito per portare alla nostra incarcerazione”. “Ci difenderemo con forza”, hanno scritto ancora i Clinton, che sono democratici.

Rischio di incriminazione per oltraggio al Congresso

Dopo un lungo braccio di ferro, Comer aveva fissato per martedì 13 gennaio la scadenza per la comparizione dell’ex presidente degli Stati Uniti e per mercoledì 14 gennaio quella della moglie, ex segretario di Stato. “Nessuno sta accusando i Clinton di aver commesso alcun reato. Abbiamo solo delle domande”, ha detto Comer ai giornalisti dopo la mancata comparizione della coppia, “chiunque ammetterebbe che hanno trascorso molto tempo insieme” con Epstein. Comer ha dichiarato che la prossima settimana avvierà un procedimento per oltraggio al Congresso.

L’amicizia tra Clinton ed Epstein

L’ex presidente degli Stati Uniti Clinton non è mai stato accusato di reati in relazione a Epstein, ma ha avuto un’amicizia ben documentata con il ricco finanziere durante gli anni ’90 e i primi anni 2000, come riportano alcuni dei documenti resi recentemente pubblici. I repubblicani si sono concentrati su questa relazione mentre lottano per ottenere un resoconto completo degli illeciti di Epstein. Epstein fu arrestato nel 2019 con l’accusa federale di traffico sessuale e cospirazione. Si suicidò in una cella di una prigione di New York mentre era in attesa di processo.