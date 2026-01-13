Accesso Archivi

martedì 13 gennaio 2026

Ucraina, la guerra non si ferma: raid russo su Kharkiv, missili su Kiev – La diretta

Edifici danneggiati da un attacco a Kiev (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
LaPresse
LaPresse

Almeno 4 i morti negli attacchi di questa notte

Non si ferma la guerra in Ucraina, con continui attacchi russi sulle città. Si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo sferrato nella notte su Kharkiv. Secondo quanto riferito su Telegram da Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione regionale, le vittime sono quattro. “Il numero delle persone uccise nell’attacco nemico alla periferia di Kharkiv ha raggiunto quota 4”, scrive Synegubov.
Inoltre, 6 persone sono rimaste ferite “in vario grado di gravità”.

La guerra in Ucraina tra raid e tentativi diplomatici – Tutte le notizie di oggi 13 gennaio
Inizio diretta: 13/01/26 07:30
Fine diretta: 13/01/26 23:00
Kiev, missili cruise e droni russi: esplosioni sulla capitale

La Russia ha lanciato missili cruise sull’Ucraina. Diversi missili sono già stati rilevati nello spazio aereo del nostro Paese e la difesa aerea è attiva nella capitale, nonostante gli attacchi dei droni. Lo riporta Rbc-Ucraina citando il canale Telegram dell’Aeronautica Militare delle Forze Armate dell’Ucraina.
Secondo i militari, alle 7.18 ora locale è stato individuato un bersaglio ad alta velocità che sorvolava la regione di Sumy. Successivamente sono stati individuati diversi altri missili e, pochi minuti dopo, si è saputo che si trovavano nelle regioni di Sumy e Poltava.
Almeno tre missili cruise si stavano dirigendo verso la regione di Kiev. Contemporaneamente, sono stati rilevati droni d’attacco nella regione, e la difesa aerea era in funzione a Kiev e si sono udite delle esplosioni.

