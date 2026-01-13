Ucraina, la guerra non si ferma: raid russo su Kharkiv, missili su Kiev – La diretta

Non si ferma la guerra in Ucraina, con continui attacchi russi sulle città. Si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo sferrato nella notte su Kharkiv. Secondo quanto riferito su Telegram da Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione regionale, le vittime sono quattro. “Il numero delle persone uccise nell’attacco nemico alla periferia di Kharkiv ha raggiunto quota 4”, scrive Synegubov.

Inoltre, 6 persone sono rimaste ferite “in vario grado di gravità”.

La guerra in Ucraina tra raid e tentativi diplomatici – Tutte le notizie di oggi 13 gennaio Inizio diretta: 13/01/26 07:30 Fine diretta: 13/01/26 23:00