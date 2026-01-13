Trentini e Burlò rientrati in Italia – L’arrivo a Ciampino in 10 foto

Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti in Venezuela rispettivamente per 423 giorni e per 14 mesi, e liberati ieri, sono giunti in Italia questa mattina. Atterrati a Ciampino con un volo di Stato, sono stati accolti dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Toccanti gli abbracci con i familiari, che non vedevano e con cui non avevano potuto avere contatti per molti mesi. Ecco le foto del loro arrivo in Italia, nello scalo romano.