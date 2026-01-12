Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò – La diretta

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati rilasciati. Lo hanno comunicato questa mattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la premier Giorgia Meloni ringraziando la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez. Un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa e dovrebbero fare ritorno in Italia tra stasera e domani mattina. “Stanno bene. Ho parlato con loro appena arrivati nella sede diplomatica italiana a Caracas, sono molto contenti ovviamente ma li ho trovati su di morale, siamo molto felici di questo risultato ottenuto”, ha detto il vicepresidente del Consiglio ai microfoni di SkyTg24.
“Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. A nome mio personale e del Senato della Repubblica ringrazio il governo italiano, le autorità venezuelane e chi ha operato nell’ombra e nel silenzio per arrivare a questo importante risultato”. Così in un post sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.
“Bentornato, carissimo Alberto! E’ una gioia indescrivibile saperti libero e pronto a rientrare in Italia, dalla tua famiglia e dai tuoi amici. Ti siamo stati famiglia in tanti, in questo periodo di ingiusta e durissima detenzione”, ha fatto sapere in una nota Don Ciotti.
“Tu forse non l’hai saputo, ma abbiamo condiviso coi tuoi genitori Armanda ed Ezio, e con la brava avvocata Alessandra Ballerini, preoccupazione, impegno e speranza. Non li abbiamo lasciati mai soli, non abbiamo lasciato che si spegnesse l’attenzione su di te, prigioniero senza colpe di un sistema di interessi che usa i diritti delle persone come merce di scambio. Non avevamo il potere di riportarti a casa, ma sentivamo il dovere morale di sollecitare ogni giorno, a gran voce, chiunque fosse in grado di intervenire”.
“Ognuno l’ha fatto secondo la propria sensibilità: chi attraverso gli appelli, chi con le manifestazioni, con la preghiera o con il digiuno. Il tuo nome, il tuo sorriso, la tua forza nel sopportare una prigionia senza motivo, ci hanno accompagnati in quest’anno di attesa sempre più febbrile. L’attesa è finita e adesso non ci stanchiamo di ripeterlo: bentornato, Alberto! Bentornato a te giovane uomo generoso, figlio di un’Italia che crede nella pace, nella libertà, nella dignità di tutti gli esseri umani. E che naturalmente si rallegra anche per gli altri detenuti restituiti oggi ai propri Paesi e alle proprie famiglie”.
“In questi lunghi mesi abbiamo fatto di tutto per sentirti vicino, anche mettere un po’ della tua passione civile nel nostro impegno quotidiano. Grazie perché, anche senza poterci parlare, ci hai insegnato qualcosa. Oggi la felicità di saperti libero supera qualsiasi riflessione su come la tua liberazione sia infine arrivata – ha aggiunto – Ma un pensiero va al popolo del Venezuela e in particolare ai suoi abitanti più poveri e fragili, ai quali tu volevi portare aiuto e che oggi affrontano nuove prove. La speranza è che anche per loro si costruiscano nel tempo quei diritti e quella giustizia sociale che dovrebbero essere garantiti a ogni comunità umana”.
“Il Venezuela sta davvero lavorando bene”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. “Un incontro con la presidente Rodriguez? Prima o poi lo farò”, ha aggiunto.
“Alberto finalmente è libero, questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni. Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell’invisibilità, la sua liberazione. Tutti questi mesi di prigionia hanno lasciato in Alberto e in noi che lo amiamo ferite difficilmente guaribili, adesso avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità per riprenderci. Ringraziamo tutti per esserci stati vicini, ma vi chiediamo di rispettare il nostro silenzio e la nostra riservatezza. Ci sarà tempo per trovare le parole giuste per raccontare fatti e accertare responsabilità. Oggi vogliamo solo pace. Grazie”. Così in una nota la famiglia di Alberto Trentini, rappresentata dall’avvocata Alessandra Ballerini.
“E’ già partito un aereo da Roma, credo che tra stasera e domattina Trentini e Burlò saranno nel nostro paese”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antoni Tajani ai microfoni di SkyTg24 dopo la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. “Stanno bene – ha aggiunto – Ho parlato con loro appena arrivati nella sede diplomatica italiana a Caracas, sono molto contenti ovviamente ma li ho trovati su di morale, siamo molto felici di questo risultato ottenuto, frutto di un grande lavoro sottotraccia in collegamento con la famiglia con l’impegno diretto del presidente del Consiglio”.
“Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas”. Così in una nota il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in queste ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato”, ha aggiunto.
“Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas. L’ho appena comunicato al presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona”. Così in un post su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia – ha aggiunto – La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Rodriguez che il governo italiano apprezza molto”.