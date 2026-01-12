Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò – La diretta

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati rilasciati. Lo hanno comunicato questa mattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la premier Giorgia Meloni ringraziando la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez. Un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa e dovrebbero fare ritorno in Italia tra stasera e domani mattina. “Stanno bene. Ho parlato con loro appena arrivati nella sede diplomatica italiana a Caracas, sono molto contenti ovviamente ma li ho trovati su di morale, siamo molto felici di questo risultato ottenuto”, ha detto il vicepresidente del Consiglio ai microfoni di SkyTg24.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas.Lo ho appena comunicato al Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona. .Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 12, 2026