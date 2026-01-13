Sacerdote di giorno, DJ di notte: il "rave" di Padre Guilherme a Beirut

Tutto esaurito nella discoteca AHM di Beirut, dove in centinaia hanno ballato e si sono scatenati al ritmo della musica elettronica di Guilherme Peixoto, meglio noto come Padre Guilherme. Il sacerdote era salito alla ribalta mondiale dopo le sue esibizioni alla Giornata Mondiale della Gioventù nel 2023. Padre Guilherme è un sacerdote di 52 anni originario di un villaggio nel nord del Portogallo, che di giorno predica e di notte si trasforma in DJ di musica elettronica. Per Padre Guilherme è un modo per esprimere la sua fede, inviare un messaggio di pace e convivenza e connettersi con i giovani. Il sacerdote è ormai diventata un’icona mondiale, esibendosi in tutto il mondo davanti a un vasto pubblico e raccogliendo 2,6 milioni di follower su Instagram. Quello che era iniziato come un modo per raccogliere fondi per le chiese locali è diventato un nuovo modo per evangelizzare. Prima della sua esibizione a Beirut, Padre Guilherme aveva indossato la tradizionale tunica bianca da sacerdote per celebrare una messa in un’università cattolica libanese.