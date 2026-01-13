Accesso Archivi

martedì 13 gennaio 2026

Mississipi, versa una tanica di benzina e appicca un incendio nella sinagoga di Jackson: il video delle telecamere di sicurezza

LaPresse
LaPresse

Un ragazzo di 19 anni, Stephen Pittman, è stato arrestato per aver appiccato un incendio nella sinagoga di Jackson in Mississipi. Nei filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza, si vede il giovane incappucciato mentre versa una tanica di benzina sul pavimento e su un divano nell’atrio dell’edificio. Pittman è stato denunciato da suo padre, che ha notato segni di bruciature sulle caviglie, il viso e le mani del figlio. Il 19enne ha confessato di aver preso di mira quella che lui ha definito “la sinagoga di Satana”. L’incendio ha gravemente danneggiato la biblioteca dell’edificio, distruggendo e danneggiando diverse Torah.