Londra, centinaia di persone si radunano davanti all'ambasciata iraniana

Centinaia di manifestanti si sono radunati davanti all’ambasciata iraniana a Londra, intonando slogan contro la leadership di Teheran e chiedendo la caduta della teocrazia islamica al potere nel Paese. I manifestanti hanno sventolato bandiere dell’ex monarchia iraniana, deposto nel 1979, e hanno esposto cartelli con la scritta “Make Iran Great Again”. Alcuni manifestanti hanno anche sventolato bandiere israeliane e statunitensi. Finora le proteste antiregime hanno portato all’arresto di oltre 10mila persone e all’uccisione di almeno 544, secondo quanto riportato dalla Human Rights Activists News Agency.