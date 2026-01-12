Venezuela, Tajani: “Liberati Trentini e Burlò”

“Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas. L’ho appena comunicato al presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona”. Lo ha dichiarato in un post su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Rodriguez che il governo italiano apprezza molto”, ha aggiunto Tajani.

“Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas”. Così in una nota la premier Giorgia Meloni. “Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in queste ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato”, ha aggiunto.

L’aereo con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, liberati dal carcere in Venezuela, “è già partito da Roma per riportarli a casa“, ha proseguito Meloni, che ha aggiunto di aver “parlato con loro”.