Iran, tenore Teatro Scala: "Europa e Italia richiamino gli ambasciatori"

(LaPresse) “Al governo italiano e all’Europa chiediamo l’espulsione di tutti i rappresentanti politici iraniani e che vengano richiamati gli ambasciatori da Teheran. Trump? Il popolo iraniano non vede l’ora di ricevere un aiuto esterno, questa è la stessa situazione della Seconda Guerra Mondiale, dove gli Stati Uniti sono venuti a liberare l’Italia dal fascismo. Noi abbiamo il fascismo da 47 anni e non vediamo l’ora di essere liberati”. Lo ha detto il tenore iraniano del Teatro alla Scala, Ramtin Ghazavi, a margine del presidio in solidarietà delle proteste contro il regime degli Ayatollah, organizzato dalle parlamentari e dalle consigliere regionali di Fratelli d’Italia a Milano. “Questa situazione – prosegue il cantante- non c’è da due settimane, ma da 47 anni il popolo iraniano è ostaggio di un regime totalitario. Siamo qua perché, da quattro giorni, non abbiamo notizie di quello che succede in Iran. Dicono che chi protesta sono terroristi, ma contemporaneamente chiudono internet. Se veramente fossero terroristi perché non lasciano che le notizie circolino e il mondo sappia quello che sta accadendo”.