Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 11 gennaio 2026

Ultima ora

Gaza, media: Israele pianifica nuova operazione a marzo, servirà l’ok degli Usa

Gaza, media: Israele pianifica nuova operazione a marzo, servirà l’ok degli Usa
Soldati israeliani a Khan Younis, Gaza, 8 giugno 2025. Photo by: Ilia Yefimovich/picture-alliance/dpa/AP Images
LaPresse
LaPresse
,

Lo rivela il Times of Israel, Idf proverà a spostare la linea gialla verso ovest

Le Forze di difesa israeliane hanno elaborato piani per lanciare nuove operazioni militari intensive a Gaza a marzo. Lo rivela il Times of Israel, parlando di un’offensiva che mira a spingere la linea gialla di demarcazione del cessate il fuoco verso ovest, in direzione della costa dell’enclave, espandendo ulteriormente il controllo dell’IdF sul territorio. Il quotidiano cita un funzionario israeliano e un diplomatico arabo e sottolinea che non si potrà procedere senza il sostegno degli Stati Uniti, che cercano di far andare avanti il fragile cessate il fuoco raggiunto in ottobre a una seconda fase che include il disarmo di Hamas.

© Riproduzione Riservata