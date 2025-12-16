Gaza, Idf: “Ucciso terrorista che ha varcato Linea Gialla della Striscia”

Le Forze di difesa israeliane hanno affermato di aver ucciso un “terrorista” palestinese che aveva attraversato la linea del cessate il fuoco a Gaza, nel sud della Striscia, questa mattina. Secondo i militari, l’uomo ha attraversato la Linea Gialla e si è avvicinato alle truppe della 7a Brigata Corazzata “in un modo che rappresentava una minaccia immediata” mentre “trasportava un oggetto sospetto”. I soldati, ha aggiunto l’esercito, hanno poi “eliminato il terrorista per rimuovere la minaccia”.