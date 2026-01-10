Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 10 gennaio 2026

Ultima ora

Siria, migliaia di civili in fuga da Aleppo

LaPresse
LaPresse

Migliaia di civili stanno fuggendo da Aleppo, in Siria dopo gli scontri tra le forze di sicurezza siriane e i combattenti curdi che hanno causato decine di morti e feriti. Venerdì il Ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco nella zona. Gli scontri sono scoppiati martedì nei quartieri settentrionali di Aleppo a maggioranza curda di Sheikh Maqsoud, Achrafieh e Bani Zaid, pochi giorni dopo che il governo e le Forze Democratiche Siriane, la principale forza guidata dai curdi nel Paese, non sono riusciti a trovare un accordo su come integrare la forza nell’esercito nazionale.