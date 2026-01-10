Siria, ancora esplosioni ad Aleppo: si vede fumo nero salire dalla città

Ancora esplosioni ad Aleppo, in Siria, il giorno dopo che il Ministero della Difesa siriano aveva annunciato un cessate il fuoco nella zona. Si vede del fumo nero salire dal quartiere Sheikh Maqsoud.

Questo dopo tre giorni di scontri tra le forze governative e i combattenti curdi nella città, che hanno causato lo sfollamento di oltre 140.000 persone.

Il comunicato del Ministero della Difesa afferma che il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 3 del mattino nei tre quartieri della città di Sheikh Maqsoud, Achrafieh e Bani Zaid e dà ai gruppi armati sei ore di tempo per lasciare la zona.

Non c’è stata alcuna risposta pubblica da parte delle Forze Democratiche Siriane guidate dai curdi all’annuncio del cessate il fuoco, mentre un consiglio curdo locale ha respinto le richieste di evacuazione dei combattenti.