Russia, tempesta di neve paralizza Mosca: auto rimangono bloccate in autostrada

Una forte nevicata venerdì sera ha ricoperto Mosca causando gravi disagi nella capitale della Russia. Diverse auto sono rimaste bloccate nel traffico sull’autostrada Yaroslavskoye per più di otto ore a causa delle condizioni del manto con ghiaccio e neve. Le nevicate hanno causato anche disagi agli aeroporti di Mosca. L’aeroporto Sheremetyevo è rimasto chiuso ai voli in arrivo fino al mattino. Molti passeggeri hanno trascorso la notte sul pavimento, in attesa dei loro voli. Secondo le agenzie di stampa, durante la notte sono stati cancellati circa 200 voli in tutta la città.