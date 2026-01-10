Iran, proteste di massa a Teheran durante il blackout di Internet

Proseguono le proteste in Iran contro il carovita e il governo. A Teheran migliaia di persone sono scese in strada e hanno filmato le manifestazioni nonostante nel Paese ci sia il blackout di internet. L’assenza di rete limita gravemente la possibilità dei cittadini di mettersi in contatto con amici e parenti e di denunciare quanto sta accadendo. Finora durante le contestazioni sono morte almeno 62 persone, mentre più di 2.300 sono state arrestate, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency.