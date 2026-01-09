Iran, migliaia di persone protestano a Teheran e in tutto il Paese

Le proteste antigovernative in Iran hanno attraversato Teheran con gli iraniani, infuriati per la crisi economica e per le repressioni delle forze di sicurezza, in marcia per le strade della capitale gridando slogan contro il regime al potere. Le autorità iraniane hanno interrotto l’accesso a internet e le linee telefoniche subito dopo l’inizio delle proteste. Alcuni dei manifestanti sembrano aver risposto all’appello del principe ereditario in esilio Reza Pahlavi a scendere in piazza. Tra gli slogan, ‘Questa è l’ultima battaglia, Pahlavi tornerà’. Altri filmati mostrano proteste di massa in diverse città dell’Iran, con dimostranti che bloccano le strade e appiccano incendi nelle vie della capitale. Nelle immagini si vedono fazioni opposte che manifestano in tutto il Paese radunarsi attorno a slogan a sostegno e opposizione al governo.