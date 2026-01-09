Venezuela, liberati Biagio Pilieri e Luigi Gasperin: attesa per Alberto Trentini

Il Venezuela ha rilasciato Biagio Pilieri, esponente dell’opposizione che aveva fatto parte della campagna presidenziale nel 2024 del premio Nobel per la pace Maria Corina Machado. Lo riporta Foro Penal, un’organizzazione di difesa dei detenuti a Caracas. Sarebbe stato liberato anche un altro cittadino italiano, il 77enne Luigi Gasperin.

E’ stato arrestato il 7 agosto 2025 a Maturin (Stato di Monagas) e poi detenuto in un centro nella zona di Prados del Este (Caracas). E’ stato fermato in seguito a un controllo sulla presunta detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo negli uffici della società di cui era socio di maggioranza e presidente. Per le sue condizioni di salute particolari (patologia cardiaca, ipertensione e di difficoltà respiratorie), Gasperin riceverebbe cure mediche e sarebbe in contatto con legale e famiglia.

C’è attesa ancora per Alberto Trentini, 46enne cooperante veneziano detenuto nel Paese sudamericano dal 15 novembre 2024. I legali della sua famiglia avevano fatto sapere che era stato fermato fermato dalle autorità del Venezuela, dove si trovava in missione con la Ong Humanity e Inclusion per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità.

Machado: “Il rilascio dei prigionieri è un atto di restituzione morale”

Dopo l’annuncio ufficiale del rilascio di diversi prigionieri politici in Venezuela, la leader dell’opposizione María Corina Machado ha rivolto un messaggio alle famiglie dei detenuti. Sui social, la vincitrice del Nobel per la pace ha chiesto di considerare questa giornata come un “atto di restituzione morale”. “Accettate questo momento come un atto di restituzione morale, come conferma che la vostra forza d’animo non è stata vana”, ha detto, riferendosi ai prigionieri che saranno rilasciati.

Pur accogliendo con favore la misura, Machado ha osservato che i rilasci non compensano il danno subito dai detenuti. “Niente può restituire gli anni rubati”, ha affermato. Tuttavia, ha sottolineato che “questo giorno è importante perché riconosce ciò che è sempre stato noto: che l’ingiustizia non durerà per sempre e che la verità, sebbene profondamente ferita, alla fine prevarrà”.