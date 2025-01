Foto da Linkedin

Non si hanno più sue notizie dal 15 novembre 2024 quando è stato fermato nel Paese sudamericano

Antonio Tajani si sta muovendo per il caso di Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela il 15 novembre scorso. “Ho fatto convocare stamani l’incaricato d’affari del Venezuela per protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadino italiano Alberto Trentini e per contestare l’espulsione di tre nostri diplomatici da Caracas”, ha fatto sapere il ministro degli Esteri in un post sul social X. “L’Italia continuerà a chiedere al Venezuela di rispettare le leggi internazionali e la volontà democratica del suo popolo”, ha aggiunto il vicepremier.

Alberto Trentini, non si hanno sue notizie dal 15 novembre 2024

Martedì la famiglia di Trentini, tramite la legale Alessandra Ballerini, ha riferito che “dal 15 novembre non si hanno più notizie di Alberto, cooperante italiano da sempre impegnato nel sociale, fermato dalle autorità del Venezuela dove si trovava in missione con la Ong Humanity e Inclusion per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità”. “Dal suo arresto e cioè dal 15 novembre ad oggi, a quanto sappiamo, nessuno è riuscito a vederlo, né a parlargli”, ha aggiunto la famiglia, che ha fatto sapere di essere “molto angosciata da questa drammatica situazione”.

