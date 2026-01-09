Venezuela, l'abbraccio di Biagio Pilieri ai suoi cari dopo la liberazione

Momento di grande emozione per i primi prigionieri liberati in Venezuela. Biagio Pilieri, esponente dell’opposizione che aveva fatto parte della campagna presidenziale nel 2024 del premio Nobel per la pace María Corina Machado, ha finalmente potuto riabbracciare i suoi cari. È stato rilasciato anche Enrique Marquez, ex funzionario elettorale e candidato alle elezioni presidenziali del 2024. I video pubblicati sui social dal ‘Comité por la Libertad de los Presos Políticos’, mostrano Márquez e Pilieri che abbracciano i loro affetti nelle strade fuori dalla prigione.