Ucraina, attacco russo su Kiev: quattro morti e 19 feriti – La diretta

Alta tensione in Ucraina a causa di una serie di attacchi russi in diverse zone dello Stato. Colpita la capitale Kiev e la regione di Leopoli. I raid di Mosca, dunque, non si fermano nonostante proseguano i colloqui tra le parti per il raggiungimento di un accordo di pace. Martedì scorso a Parigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato una dichiarazione di intenti per la sicurezza del Paese assieme al presidente francese Emmanuel Macron e al premier britannico Keir Starmer. Al centro dell’intesa ci sono le garanzie che verranno messe in atto in seguito a una potenziale tregua con il Cremlino.
La Russia potrebbe aver effettuato un attacco sulla regione Ucraina di Leopoli dal poligono di Kapustin Yar, nella regione russa di Astrakhan, dove, secondo informazioni preliminari, è basato il sistema missilistico Oreshnik. Lo ha riferito il colonnello Yurii Ihnat, capo del Dipartimento Comunicazioni del Comando dell’Aeronautica Militare delle Forze Armate ucraine, in un commento a Ukrainska Pravda, secondo quanto riportato da Ukrinform.
“Sono probabili i lanci da Kapustin Yar. Rapporti preliminari indicano esplosioni nella regione di Leopoli. Le informazioni sono in fase di chiarimento”, ha affermato.L’Aeronautica Militare ha riferito alle 00:43 che “l’8 gennaio 2026, intorno alle 23:30, è stata dichiarata una minaccia missilistica su tutto il territorio ucraino a causa della minaccia di utilizzo da parte del nemico di missili balistici dal poligono di Kapustin Yar. Sono state registrate esplosioni nella regione di Leopoli. Le informazioni sono in fase di chiarimento”.
Il missile balistico utilizzato per attaccare Leopoli, secondo le ricostruzioni viaggiava a una velocità di 13.000 chilometri orari.
A seguito di un attacco russo a Kiev, quattro persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite. Come riportato da Ukrinform, il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko lo ha dichiarato in un post su Telegram.”Al momento, sono confermati quattro decessi; 19 persone sono rimaste ferite, di cui 14 sono state ricoverate in ospedale dai medici, mentre le altre hanno ricevuto assistenza sul posto”, si legge nel comunicato.
Si segnala che una delle vittime era un operatore sanitario. Altri quattro operatori sanitari sono rimasti feriti. Infrastrutture critiche sono state danneggiate. Alcuni quartieri della città stanno subendo interruzioni nella fornitura di elettricità e acqua.
Nel distretto di Darnytskyi, un drone è caduto nel cortile di un edificio residenziale. Un negozio a un piano nelle vicinanze è stato parzialmente danneggiato, così come i vetri delle finestre di un vicino edificio residenziale di nove piani. Inoltre, la caduta di detriti del drone ha causato incendi in due edifici residenziali e garage.
Nel distretto di Desnianskyi, l’impatto di un drone sul tetto di un edificio residenziale di 18 piani ha causato un incendio. Un incendio è scoppiato anche in un edificio residenziale di cinque piani. Un altro edificio di cinque piani ha sviluppato un denso fumo nella tromba delle scale. Inoltre, un centro commerciale e un sanatorio hanno subito danni nel distretto di Desnianskyi.
Nel distretto di Dniprovskyi, i detriti del drone sono caduti sul tetto di un edificio non residenziale a un piano. A causa della caduta di detriti, sono scoppiati incendi in un edificio residenziale di 16 piani e in uno residenziale di nove piani. L’onda d’urto ha parzialmente distrutto il tetto di un edificio residenziale di tre piani. Inoltre, i detriti sono caduti su un parco giochi per bambini nel cortile di un edificio residenziale e vicino a un deposito di tram.
Nel quartiere Pecherskyi, la caduta di detriti di un drone ha causato la parziale distruzione della facciata di un edificio residenziale di nove piani. Anche un edificio non residenziale a più piani è stato danneggiato.Le squadre di soccorso d’emergenza sono al lavoro in tutte le località.
E’ salito a due morti e cinque feriti il bilancio dell’attacco russo con droni su Kiev. Lo ha annunciato il sindaco della città Vitaliy Klitschko su Telegram, citato da Ukrinform
E’ di quattro feriti al momento il bilancio dell’attacco russo con droni su Kiev. In città bruciano palazzi e automobili. Lo riporta Rbc Ukraine. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko ha riferito che diversi quartieri della città sono già stati colpiti. Inoltre, ha segnalato forti esplosioni nel distretto di Obolon.