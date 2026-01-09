Ucraina, attacco russo su Kiev: quattro morti e 19 feriti – La diretta

Alta tensione in Ucraina a causa di una serie di attacchi russi in diverse zone dello Stato. Colpita la capitale Kiev e la regione di Leopoli. I raid di Mosca, dunque, non si fermano nonostante proseguano i colloqui tra le parti per il raggiungimento di un accordo di pace. Martedì scorso a Parigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato una dichiarazione di intenti per la sicurezza del Paese assieme al presidente francese Emmanuel Macron e al premier britannico Keir Starmer. Al centro dell’intesa ci sono le garanzie che verranno messe in atto in seguito a una potenziale tregua con il Cremlino.

Guerra in Ucraina – La diretta di oggi 9 gennaio Inizio diretta: 09/01/26 07:00 Fine diretta: 09/01/26 23:00