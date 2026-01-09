Filippine, un'impressionante valanga di rifiuti sommerge alcuni lavoratori di una discarica

Una valanga di rifiuti e detriti ha seppellito alcuni lavoratori in una discarica nelle Filippine nel villaggio di Binaliw, uccidendo una persona, ferendone una dozzina e lasciandone altre 38 disperse. Decine di soccorritori hanno recuperato i sopravvissuti durante la notte. Queste discariche a cielo aperto sono da tempo fonte di preoccupazioni per la sicurezza e la salute in molte città delle Filippine, specialmente nelle comunità povere, dove i residenti rovistano tra i cumuli di rifiuti alla ricerca di oggetti di scarto e avanzi di cibo.