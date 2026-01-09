Filippine, a Manila 250mila persone in processione con la statua del Gesù nero

Migliaia di fedeli cattolici hanno sfilato in processione nella capitale delle Filippine, Manila, per venerare una statua nera di Gesù risalente a secoli fa. La processione, che celebra la festa di Gesù Nazareno, è considerata uno dei principali eventi cattolici annuali in Asia. La processione è iniziata prima dell’alba e gli organizzatori hanno stimato una folla iniziale di circa 250.000 persone. Sono stati dispiegati migliaia di poliziotti e agenti in borghese, insieme a droni di sorveglianza e commandos posizionati sui tetti lungo il percorso di quasi 6 chilometri della processione. Gli storici affermano che il colore della statua è dovuto al fatto che è stata scolpita in legno di mesquite, che si scurisce con l’invecchiamento. Molti devoti credono che la resistenza della statua, da incendi e bombardamenti durante la seconda guerra mondiale sia una testimonianza dei suoi poteri miracolosi.