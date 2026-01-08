Filippine, il vulcano più attivo del paese riprende a eruttare

Il vulcano più attivo delle Filippine ha iniziato una lieve eruzione, costringendo quasi tremila abitanti di un villaggio situato in una zona di pericolo permanente ai piedi del Mayon ad evacuare le loro abitazioni . Le autorità hanno innalzato a livello 3 l’allerta a cinque livelli intorno al vulcano , nella provincia nord-orientale di Albay, dopo aver rilevato nei giorni scorsi cadute intermittenti di massi insieme a a valanghe veloci di frammenti di roccia incandescente, cenere e gas. “Si tratta già di un’eruzione, silenziosa, con la lava che si accumula sulla cima e gonfia la cupola, che si è crepata in alcune parti e ha provocato cadute di massi, alcuni grandi come automobili”, ha detto il capo vulcanologo filippino Teresito Bacolcol. “È troppo presto per dire se l’attività del Mayon peggiorerà e porterà a un’eruzione violenta e di grande entità”, ha precisato l’esperto.