Colombia, proteste anti-Usa al confine con il Venezuela

Centinaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a Cucuta, in Colombia, città al confine con il Venezuela. I dimostranti hanno criticato i raid americani e la cattura del presidente di Caracas Nicolas Maduro e hanno espresso supporto al capo dello Stato di Bogotà Gustavo Petro. Il presidente Usa Donald Trump ha più volte criticato Petro, accusato di favorire il narcotraffico, e la Colombia, lasciando intendere che il paese potrebbe essere il prossimo obiettivo di Washington. Nella serata di mercoledì c’è stato però una telefonata distensiva tra i due leader. “Ho apprezzato la sua chiamata e il suo tono, e non vedo l’ora di incontrarlo nel prossimo futuro”, ha detto Trump dopo la conversazione.